"Dziewczyna, która kochała Toma Gordona" Kinga trafi do kin

Lionsgate pokochało Kinga

Film bazować będzie na powieści Stephena Kinga z 1999 roku wydanej w Polsce pod tytułem. Poprzednio pisaliśmy o projekcie w 2019 roku. Wtedy jednak nie udało się z nim ruszyć.Teraz za film odpowiadać będzie studio Lionsgate, które właśnie szykuje się do wprowadzenia do kin bazującego na prozie Kinga filmu " Wielki marsz ".ma już reżysera. Został nim autor. Co ciekawe, Mollner był scenarzystą (ale nie reżyserem) " Wielkiego marszu ", więc z prozą Kinga jest już zaznajomiony.Bohaterką powieści, jest dziewięcioletnia Trisha. Podczas wycieczki z mamą i bratem zbacza z trasy i gubi się w lesie. Stara się nie wpadać w panikę i myśleć racjonalnie. Niestety, każdy kolejny krok oddala ją od cywilizacji. Tylko dzięki walkmanowi i słuchaniu transmisji z rozgrywek baseballowych zachowuje jakikolwiek kontakt ze światem. A drużyna Red Soxów właśnie rozgrywa ważny mecz, którego losy zależą od ulubionego zawodnika Trishy, Toma Gordona.