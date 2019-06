Reboot serialowego "Krzyku" w postaci 3. sezonu nadchodzi!

3 2 1



Serialpowraca. Już w lipcu będzie można zobaczyć trzeci sezon. Jest to reboot serialu, który ze stacji MTV został przeniesiony do siostrzanego kanału VH1. Właśnie zaprezentowano pierwszy teaser.Klip znajdziecie poniżej:W trzecim sezonie zobaczymy oryginalną maskę Ghostface, do której wcześniej twórcy nie mieli praw. Co więcej, w obsadzie znalazł się Roger Jackson , który ponownie użyczy głosu zamaskowanemu zabójcy.Trzeci sezonskłada się będzie z sześciu odcinków, które na amerykańskim VH1 pokazane zostaną w dniach 8-10 lipca w dwuodcinkowych pakietach.