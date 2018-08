Repremiera filmu "Wolne miasto" Stanisława Różewicza

Zapraszamy na repremierę filmu Stanisława Różewicza z 1958 roku. Film został poddany cyfrowej rekonstrukcji w formacie 4K dzięki współpracy Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i Zespołu Filmowego TOR.Repremiera odbędzie sięo godz.w kinie Iluzjon (ul. Narbutta 50A, Warszawa).Nad ranem 1 września 1939 roku niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczyna ostrzał Westerplatte i II wojnę światową. Pracownicy Poczty Polskiej w Gdańsku chwytają za broń. Do walki z wojskami wroga przystępują wszyscy pocztowcy: zarówno będący tuż przed emeryturą listonosz Rajca, jak i młoda telegrafistka Irena. Wszyscy oni niezachwianie wierzą, że wkrótce nadejdzie odsiecz. Stopniowo kończy się amunicja, przybywa rannych, a nieprzyjaciel naciera z coraz większą siłą.Wojenny film Stanisława Różewicza , odwołując się do zdjęć archiwalnych, przedstawia przebieg bohaterskiej obrony Poczty Gdańskiej w dniu wybuchu II wojny światowej. Twórcy filmu jako pierwsi w polskim kinie poruszyli temat września 1939 roku i zrobili to, pokazując nie najsłynniejsze batalie kampanii wrześniowej, lecz epizod wówczas jeszcze mało znany. Film opowiada o dramatycznych losach, heroizmie i poświęceniu grupy zwykłych ludzi, cywilów, broniących do ostatniej chwili skrawka ziemi, który był dla nich Polską w Wolnym Mieście zawładniętym przez wrogie wojska.z 1958 roku to jeden z najwybitniejszych filmów nurtu polskiej szkoły filmowej, którym reżyser potwierdził swój osobny styl, opierający się na drobiazgowej i wyciszonej narracji oraz próbie zbliżenia się do tajemnicy czasu, o którym opowiada. Pod względem gatunkowym ten obraz otwierał w polskiej kinematografii nowy rozdział, będąc pierwszym "reinscenizowanym dokumentem wojennym". Film zachwycał także wspaniałą grą aktorską i przejmującymi zdjęciami Władysława Forberta Prace rekonstrukcyjne zostały wykonane przez zespół Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Nadzór nad finalną estetyką i korekcją kolorystyczną filmu sprawował wybitny polski operator i jeden ze współtwórców fenomenu polskiej szkoły filmowej Jerzy Wójcik.Przed seansem odbędzie się prelekcja krytyka filmowego i dziennikarza Piotra Śmiałowskiego.