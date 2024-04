Retrospektywa Nagisy Ōshimy na 24. MFF mBank Nowe Horyzonty

Nagisa Ōshima: przełamując tabu

Demistyfikacja ukrytej twarzy Japonii

W programie znajdzie się kilkanaście dzieł Ōshimy – od wczesnych filmów jak " Naga młodość " ("Seishun Zankoku Monogatari", 1960) czy " Pogrzeb słońca " ("Taiyō no Hakaba", 1960), przez kultowe " Imperium zmysłów " ("Ai no Korīda", 1976) i " Wesołych świąt, pułkowniku Lawrence " ("Senjō no Merī Kurisumasu", 1983), kończąc na ostatnim tytule w dorobku mistrza – " Tabu " ("Gohatto", 1999). Pierwszą retrospektywę twórczości Ōshimy w Polsce – ukazująca kompletną trajektorię twórczą autora – przygotowaliśmy we współpracy z Festiwalem Filmowym Pięć Smaków. Za selekcję tytułów odpowiadają Łukasz Mańkowski, członek zespołu programowego Pięciu Smaków, oraz Marcin Pieńkowski – dyrektor Nowych Horyzontów. Trwa sprzedaż karnetów na wrocławski festiwal.Koniec lat 50. i lata 60. to czas społecznego trzęsienia ziemi: sezon politycznych zamachów, protestów i walk studentów – w reakcji na powojenną sytuację i wciąż klarującą się na nowo tożsamość Japonii. To także czas rozkwitu kontrkultury i ożywionej reakcji młodych twórców, próbujących okiem kamery uchwycić wszystkie zmiany. Lata 60. zaowocowały więc w kinie Japonii nieformalnym zrywem – nazywanym Japońską Nową Falą. Nagisa Ōshima uchodzi za czołową figurę nowofalowego zrywu, jego ideologicznego nestora i prowokatora. Był filmowym ikonoklastą, teoretykiem i filozofem kina, uważnym obserwatorem i krytykiem japońskiego społeczeństwa.Był także wyczulony na grzechy przemysłu filmowego – jego ospałość i estetyczną eksploatację, które bezwzględnie wytykał twórcom głównego nurtu w swoich tekstach. Ōshima to też radykalny eksperymentator i poszukiwacz filmowej myśli – dla japońskiego kina jest tym, kim Godard jest dla francuskiego. W Polsce figuruje zapewne jako twórca odważnych scen erotycznych, w tym jako autor głośnego " Imperium zmysłów ", który domknął jego nowofalowe poszukiwania – z jakiegoś powodu wciąż szerzej nieznane pośród polskiej widowni.Jak zaznacza Łukasz Mańkowski: