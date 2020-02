Rick Moranis ponownie zmniejszy dzieciaki

Fani mogą odetchnąć z ulgą. Rick Moranis dołączy do obsady rebootu disneyowskiegoObraz będzie nosił tytułPomysłodawcą nowej wersji oraz odtwórcą głównej roli jest Josh Gad ). Scenariusz pisze Todd Rosenberg . Za kamerą, tak jak w oryginale, stanie Joe Johnston orazW oryginale z 1989 roku Rick Moranis wciela się w zaabsorbowanego pracą wynalazcę Wayne'a Szalinskiego. Najnowsze odkrycie bohatera - maszyna do miniaturyzacji - przez przypadek zmniejsza jego dzieci, które muszą teraz stawić czoła niebezpieczeństwom, o jakich nie śniły w najkoszmarniejszych koszmarach. Ich własne podwórko to prawdziwa dżungla, gdzie muszą walczyć z monstrualnych rozmiarów robalami, zmykać przed koszącym latem pszczół i gdzie czyha jeszcze wiele innych potworności.W nowym filmie aktor powtórzy swoją rolę. Gad zagra z kolei dorosłego syna Szalinskiego, który idzie w ślady ojca i zostaje naukowcem.