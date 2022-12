Romy Schneider w kinie Iluzjon

Kino Iluzjon we współpracy z Wydawnictwem Marginesy zaprasza na pokazy filmów " Okruchy życia " oraz " Cezar i Rozalia ", towarzyszące promocji książki "Romy i droga do Paryża".Dwudziestoletnia Romy Schneider jest najlepiej opłacaną niemieckojęzyczną aktorką lat pięćdziesiątych. Rola Sisi, młodziutkiej cesarzowej, przyniosła jej międzynarodową sławę, uwielbienie widzów, ogromne pieniądze i status gwiazdy, ale jednocześnie wtłoczyła w ramy niewiniątka – zarówno na ekranie, jak i w życiu. W obliczu oczekiwań rodziny i rzeszy fanów, którzy widzą w niej ideał, a nie dorastającą dziewczynę, Romy nie ma odwagi, by zerwać z przesłodzonym wizerunkiem i rozwijać się artystycznie.Wszystko zmienia się, gdy w jej życiu pojawia się Alain Delon , debiutujący francuski aktor, będący zupełnym przeciwieństwem osób z jej otoczenia. Po burzliwym początku znajomości między młodymi rodzi się romans i dziewczyna decyduje się podążyć za ukochanym do Paryża. Ten związek może jednak zniszczyć nie tylko jej karierę, ale także relacje z najbliższymi. Niespodziewana propozycja od włoskiego reżysera stanie się dla aktorki okazją do zawalczenia o siebie.Michelle Marly w książce "Romy i droga do Paryża" przedstawia drogę, jaką Romy Schneider musiała przebyć, żeby uwolnić się od wizerunku Sisi i stać się tą wersją siebie, którą zawsze chciała być.PROGRAM17:30 – pokaz filmu " Okruchy życia ", reż. Claude Sautet , 196919:00 – spotkanie z tłumaczką książki Urszulą Pawlik i filmoznawcą Tomaszem Poborcą (Pełna Sala)20:00 – pokaz filmu " Cezar i Rozalia ", reż. Claude Sautet , 1972 Okruchy życia ", reż. Claude Sautet , Francja, 1969, 87 minPierre jest dobrze sytuowanym architektem, który nie potrafi rozwiązać życiowego dylematu - wrócić do żony, czy rozpocząć nowe życie u boku pięknej kochanki. Wypadek samochodowy, który rozpoczyna film, staje się pretekstem do swoistego podsumowania życia przez bohatera, a jednocześnie do ciekawego zabiegu formalnego, stanowiącego konstrukcyjną ramę opowieści.Wielkie kreacje Michela Piccoli Romy Schneider oraz wyjątkowo precyzyjna reżyseria wpisują ten film w poczet znaczących osiągnięć kina światowego. Nagroda im. Louisa Delluca w 1970 r. Cezar i Rozalia ", reż. Claude Sautet , Francja, Włochy, RFN, 1972, 90 minRozalia kocha na zmianę Cezara i Davida. Jeden się wścieka, drugi cierpi a ona ich porzuca. Wówczas obaj mężczyźni zaprzyjaźniają się. Cezar likwiduje swoje rozliczne interesy i zamyka się w ustronnej willi razem z Davidem. Tęsknią. I oto Rozalia wraca do obu naraz. Czy się rozejdą?URSZULA PAWLIKabsolwentka politechniki i akademii ekonomicznej, tłumacz przysięgły, krytyk literacki, doświadczona tłumaczka literatury niemieckojęzycznej, dziennikarka radiowa.W swoich popularnych programach o książkach emitowanych na antenie II Programu Polskiego Radia, Rozgłośni Katowice od wielu lat regularnie prezentuje nowości książkowe, popularyzując czytelnictwo i przybliżając nowości literatury polskiej i światowej.Współpracowała z kilkoma czasopismami i gazetami, a obecnie związana jest z "Magazynem Literackim Książki", dla którego pisze recenzje oraz informuje o nowych trendach na rynkach niemieckojęzycznych. Ponadto ściśle współpracuje z największymi polskimi wydawnictwami, przedstawiając i promując literaturę niemieckojęzyczną. Efektem wspomnianej współpracy było wprowadzenie na rynek polski całego szeregu nieznanych do tej pory niemieckich, austriackich i szwajcarskich autorów, zarówno książek dla dzieci, jak i dla dorosłych. Jej odkryciem są m.in.: Charlotte Link, Iny Lorentz, Philipp Vandenberg, Gerhard Hahn, Sabine Städing, Michael Engler, Daniela Kulot, Ute Krause, Christine Drews, Daniel Glattauer, Bernhard Aichner, Frauke Scheunemann, Ellen Sandberg czy Britta Riederer.Przełożyła ponad 20 tytuł, wśród których są: Stefanie Zweig "Księżniczka Sissy", Richard Dübell "Diabelska biblia", Claus Cornelius Fischer "I nie wódź nas na pokuszenie", Andrea Maria Schenkell "Dom na pustkowiu", Kerstin Gier "Z deszczu pod rynnę", "Powtórka z miłości"i "Kasa, forsa, szmal", Eckart von Hirschhausen "Szczęście rzadkoTOMASZ POBORCAabsolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim oraz redaktor portalu krytyczno-filmowego Pełna Sala. Prowadzi audycję poświęconą wczesnej twórczości Jean-Luca Godarda w studenckim podcaście "Koło Kina". Działalność artystyczną Francuza bada również naukowo. Zajmował się ostatnio recepcją maoistowskiej działalności Grupy Dziga Wiertow w prasie filmowej PRL-u. Brał także udział w sympozjum poświęconym Godardowi podczas tegorocznej edycji festiwalu goEast w niemieckim Wiesbaden.