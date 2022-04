Rozmowa z reżyserami "Nawet myszy idą do nieba"

"Nawet myszy idą do nieba" to niekwestionowany hit zeszłorocznego, 8. Międzynarodowego Festiwalu Kino Dzieci. Kto zatem stoi za tą wyjątkową produkcją? Co o samym procesie tworzenia i realizowania tak złożonego projektu, jakim jest powstanie filmu animowanego z użyciem lalek, mogą powiedzieć reżyser i reżyserka? My już znamy odpowiedzi na te pytania i chętnie się nimi podzielimy! Przedstawiamy rozmowę z Janem Bubeničkiem oraz Denisą Grimmovą – czyli twórcami tej skradającej serce filmowej opowieści o Rudeuszu oraz Czmyszce. "Nawet myszy idą do nieba" już od 29 kwietnia w kinach!Czmyszka to charakterna, mała myszka, która za wszelką cenę chce udowodnić wszystkim swoją odwagę – aby tego dokonać, zaryzykuje nawet spotkanie z... drapieżnikiem! Pech sprawia, że zamiast zostać bohaterką, razem z lisem Rudeuszem trafia do wyjątkowej krainy, która okazuje się być niebem. Nie oznacza to jednak końca przygody. Wręcz przeciwnie! W nowym, nieznanym świecie lis oraz myszka zmierzą się z wieloma wyzwaniami, a nawet przeszkodami. Czy Czmyszka i Rudek będą w stanie pomóc sobie nawzajem w trudnych chwilach? Czy ich przyjaźń przetrwa tak wymagającą próbę?Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziemy oczywiście w filmie "Nawet myszy idą do nieba". Trzeba przyznać, że realizacja animacji lalkowej musi być niesamowicie ciekawym, ale zarazem i trudnym przedsięwzięciem. Tym bardziej, że w produkcję zaangażowani byli twórcy z wielu krajów – w tym również z Polski!– mówią reżyserzy filmu.Wykorzystane w produkcji lalki wykonali artyści z Łodzi, za koordynację tego procesu odpowiedzialny był polski Momakin, który jest też partnerem projektu, Krzysztof A. Janczak skomponował muzykę, polskim koproducentem filmu jest Studio Animoon, a dystrybutorem – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.Serdecznie zapraszamy do obejrzenia specjalnego materiału, w którym dwójka reżyserów – Jan Bubeniček oraz Denisa Grimmova – opowiedziała o swoim pomyśle na film, całym procesie tworzenia i realizacji tej wyjątkowej animacji! "Nawet myszy idą do nieba" to czuła, prawdziwa, mądra opowieść o niełatwych relacjach, poszukiwaniu w życiu tego, co najważniejsze, oraz gubieniu się i odnajdywaniu. Tej premiery po prostu nie można przegapić!Do kin zapraszamy już od 29 kwietnia!