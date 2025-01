Rozpoczęły się zdjęcia do filmu dokumentalnego "Mistrzynie". Producentem Papaya Films

W roku 2024 po raz pierwszy w historii liczba zawodniczek polskiej reprezentacji olimpijskiej przewyższyła liczbę zawodników - mężczyzn. To historyczne wydarzenie stanowi tło dla opowieści o sześciu wybitnych polskich sportowczyniach, które swoją determinacją, pasją i odwagą inspirują kolejne pokolenia kobiet i dziewcząt."Mistrzynie" to świadectwo przełomowego momentu w historii sportu, w którym kobiety odważnie i na równych zasadach wkraczają w przestrzenie zdominowane dotąd przez mężczyzn – mówi Justyna Górniak, producentka kreatywna projektu. Chcemy pokazać, że sport może być katalizatorem pozytywnych zmian społecznych i inspirować do działania na rzecz równości nie tylko na stadionach.Za produkcję filmu odpowiada Papaya Films, studio znane z dokumentów o czołowych polskich sportowcach takich jak Robert Lewandowski Jakub Błaszczykowski czy Wojciech Szczęsny . Jak zapowiadają producenci, "Mistrzynie" będą jednak zupełnie innym dokumentem niż te o piłkarzach - skoncentrowany nie na samych postaciach, ale na sporcie i jego fenomenie. Film będzie zwracał uwagę na cechy i postawy, które przez lata były kojarzone głównie z mężczyznami, ukazując, jak doskonale radzą sobie z nimi kobiety.Reżyserką dokumentu jest, wielokrotnie nagradzana na festiwalach w Polsce i za granicą, Justyna Tafel, za zdjęcia odpowiada Ita Zbroniec-Zajt - jedna z najlepszych operatorek swojego pokolenia.Film nie tylko dokumentuje sukcesy polskich sportowczyń, ale też konfrontuje widza z wciąż obecnymi stereotypami dotyczącymi ról płciowych. Jednocześnie podkreśla, jak sport kształtuje charakter, ucząc wytrwałości, odwagi i dumy z siebie. Produkcja ma również inspirować młode dziewczęta do rozwijania kompetencji i postaw, które dotychczas powszechnie kojarzono z męskim światem.Sponsorem głównym filmu "Mistrzynie" została Enea, koncern energetyczny z Wielkopolski, który od lat angażuje się we wspieranie inicjatyw sportowych, społecznych oraz kulturalnych.Z wielką dumą i radością zaangażowaliśmy się w projekt filmu dokumentalnego "Mistrzynie", który pokazuje jak wyjątkowymi kobietami są zawodniczki polskich reprezentacji różnych dyscyplin sportowych. Wierzymy, że historie takich bohaterek jak siostry Kałuckie, Natalia Partyka czy Róża Kozakowska, stanowić mogą ogromną inspirację dla młodych dziewcząt, które marzą nie tylko o sukcesach w sporcie, ale w każdej innej dziedzinie życia. Na co dzień Enea wspiera m.in. Olę i Natalię Kałuckie i Natalię Partykę, wiemy więc jak trudna może być droga do sukcesu. Jest ona jeszcze trudniejsza gdy zmagamy się z fizycznymi przeciwnościami losu, co oznacza jeszcze więcej poświęcenia i motywacji. Promocja aktywności fizycznej, zasad równości i rozwój talentów wśród dzieci i młodzieży to dla Enei ważny element strategii odpowiedzialności społecznej, dlatego cieszymy się, że możemy być częścią tej wyjątkowej produkcji powiedział Paweł Rydz, dyrektor Departamentu Marketingu w Enei.Podzielony na sześć rozdziałów, z których każdy skupia się na jednej kluczowej cesze lub kompetencji reprezentowanej przez bohaterkę, film prowadzi widza przez uniwersalny proces rozwoju – od źródła pasji, przez pokonywanie przeciwności, po triumf i gotowość do dzielenia się sukcesem. Choć każdy rozdział wyróżnia jedną z bohaterek, ich historie wzajemnie się przenikają, a wątki innych sportsmenek uzupełniają omawianą tematykę. Produkcje, takie jak "Mistrzynie" są bardzo potrzebne, żeby pokazywać sukcesy polskich zawodniczek. Na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu Polki wywalczyły osiem z dziesięciu medali, w tym jedyny złoty. Paralimpijki zdobyły kolejne dziesięć medali, z czego aż trzy złote. To pokazuje, że sport olimpijski w Polsce ma również twarz kobiety. Każda z tych historii zasługuje na nasze uznanie, szacunek i promocję. Cieszę się, że jako ORLEN dołączyliśmy do Mecenasów tej produkcji. - powiedziała Lidia Kołucka, Dyrektor Wykonawcza ORLENU ds. Sponsoringu."Mistrzynie" to coś więcej niż film dokumentalny – to manifest, który inspiruje do inwestowania w sport kobiet i wspierania ich w realizacji marzeń. Premiera planowana jest w maju 2025. Sport łączy ludzi i buduje społeczności, dlatego z entuzjazmem wspieramy projekt "Mistrzynie". Inicjatywa ta nie tylko promuje kobiety w sporcie, ale także odzwierciedla istotne dla nas wartości, takie jak otwartość i inkluzywność. W Westfield tworzymy przestrzenie, gdzie lokalne społeczności mogą się spotykać i przeżywać wyjątkowe chwile. Chcemy, by każdy, kto je odwiedza, czuł się w nich szanowany i akceptowany, niezależnie od płci, tożsamości czy przynależności społeczno-kulturowej. Nasze zaangażowanie w działania na rzecz równości i wzmacniania pozycji kobiet jest tego wyrazem – mówi Irmina Opala-Sołtysiak, Head of Leasing oraz Be You Ambassador Westfield w Polsce. Wierzymy, że inspirujące historie polskich sportowczyń przedstawione w filmie przyczynią się do przezwyciężania nierówności, a dzięki naszemu partnerstwu film dotrze do szerszego grona odbiorców i znajdzie oddźwięk wśród licznych klientów odwiedzających Westfield Arkadia i Westfield Mokotów – dodaje.