Ruszają prace nad 2. sezonem "Tulsa King". Powraca ten sam scenarzysta

"Tulsa King"

"Tulsa King" – sezon 2. w przygotowaniu

"Tulsa King" – zwiastun serialu

SERIAL KILLERS: Recenzujemy serial "Tulsa King"

Początkowo Terence Winter pełnił przy serialu " Tulsa King " również funkcję showrunnera. I do tej pory nie został przywrócony na to stanowisko. W 2. sezonie będzie jedynie scenarzystą i – podobnie jak wcześniej – producentem wykonawczym.Zdjęcia do drugiego sezonu "Tulsa King" mają ruszyć już wkrótce w Atlancie. Premiera planowana jest na jesień tego roku.Zwolniony po 25 latach z więzienia członek nowojorskiej mafii Dwight "Generał" Manfredi ( Sylvester Stallone ) zostaje zesłany przez szefa do Oklahomy, aby rozszerzyć działalność. Podejrzewając, że mafia działa przeciwko niemu, bohater powoli buduje własną ekipę.Poniżej znajdziecie naszą rozmowę o pierwszym sezonie serialu " Tulsa King ". Swoimi wrażeniami dzielą się Łukasz Muszyński i Bartosz Czartoryski.