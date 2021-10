Będzie kolejny prequel "Rodziny Soprano"

"Wszyscy święci New Jersey" nie byli kinowym sukcesem, ale HBO Max jest z filmu zadowolone. Platforma prowadzi właśnie rozmowy dotyczącego kolejnego projektu osadzonego w świecie " Rodziny Soprano ".Szczegóły nie są na razie znane. Na chwilę obecną nie zdecydowano nawet, czy będzie to serial czy kolejny film. Jednak zdaniem Deadline opcja serialowa jest bardziej prawdopodobna.Akcja nowego projektu rozgrywałaby się po wydarzenia z filmu " Wszyscy święci New Jersey " (czyli przełomu lat 60. i 70.), ale przed pierwszym sezonem " Rodziny Soprano " (przed końcem lat 90.).Za projekt oczywiście odpowiadać będzie twórca " Rodziny Soprano David Chase . W pracach nad fabułą wspierać go będzie Terence Winter , zdobywca dwóch Emmy za scenariusze do odcinków " Sopranos ".