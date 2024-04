Sylvester Stallone był chamem na planie serialu "Tulsa King"?

Czy Stallone domagał się pięknych dziewczyn?

Reżyser Craig Zisk odpiera ataki

Firma Rose Locke Casting odpowiadała za angażowanie statystów do serialu, co też robiła. Niestety szybko zaczęły do niej docierać informacje o tym, żejednego (niewymienionego z nazwiska). Gwiazdor miał w chamski sposób komentować wygląd statystów. Stallone miał również domagać się, by w scenach otaczały go wyłącznie piękne dziewczyny.Statyści dzielili się wrażeniami z pracy na planiena prywatnej grupie. Część postów ujawniła całemu światu scenarzystka Julia Benson (nie jest związana z serialem).TMZ dodarło do reżysera serialu. Ten kategorycznie odpiera pojawiające się w sieci zarzuty. Zisk twierdzi, że nikt nigdy nie obrażał ani nie wyzywał statystów. Przyznaje jednak, że miał. W jednej ze scen w barze miał być tłum 20- i 30-latków. Tymczasem Locke zatrudniła statystów dużo starszych. Zisk twierdzi, że kiedy poprosił Locke o zdjęcia statystów, ta odparła, że ona tak nie pracuje i godzinę później się zwolniła. Zisk dodaje także, że w czasie kręcenia zdjęć ze statystami Sylvester Stallone był obecny na planie wraz z żoną. W żadnym momencie gwiazdor nie mówił nic o tym, że chce "pięknych dziewcząt".