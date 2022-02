Rząd znosi większość obostrzeń. Tuż przed kinową premierą filmu "Batman"

1 marca: Co zmieni się w funkcjonowaniu kin?

Getty Images © API



Maseczki wciąż obowiązkowe

"Batman", "Cyrano" i inne premiery 4 marca już w nowych realiach

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich związanych z branżą kinową. Od 1 marca w Polsce przestanie obowiązywać większość obostrzeń sanitarnych wprowadzonych w związku pandemią COVID-19. Decyzję o tym ogłosił premier Mateusz Morawiecki.Przypomnijmy, że obecnie sale kinowe mogą być wypełnione zaledwie w 30%. Ponad ten limit mogą wejść jedynie osoby, które pokażą paszport covidowy.Od kilku miesięcy obowiązuje również zakaz wchodzenia na sale kinowe z napojami i przekąskami.Wszystkie te ograniczenia zostaną zniesione z dniem 1 marca.Jedno obostrzenie sanitarne jednak z nami pozostanie. Otóż w publicznej przestrzeni zamkniętej wciąż obowiązywać będzie zakrywanie nosa i ust. To oznacza, że na salach kinowych powinniśmy przebywać w maseczkach.Decyzja rządu to dobra wiadomość dla tych, którzy czekają na marcowe premiery. Już 4 marca do kin trafią: komiksowe widowisko " Batman ", musical " Cyrano " oraz nagradzana " Córka ". Poniżej przypominamy zwiastun filmu " Cyrano ".Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!