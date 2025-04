STRACH SIĘ BAĆ: Nocny maraton filmów Marka Piestraka. Plus spotkanie z autorem

Nocny maraton filmów Marka Piestraka

STRACH SIĘ BAĆ to cykl poświęcony polskiemu kinu gatunkowemu, które stanowi już zapomnianą odnogę dorobku rodzimej kinematografii. Dlatego też organizatorzy pragną przywrócić do żywych te fantastyczne obrazy polskiej popkultury XX wieku.W pierwsza odsłona skupi się na twórczości czołowego i najbardziej kojarzonego z kinem gatunkowym, czyli Marka Piestraka , który zahipnotyzował niejednego przez swoje kosmiczne i fantazyjne wizje filmów przygodowych oraz filmów grozy. Co należy dodać, to Marek Piestrak był pierwszy, a nie Indiana Jones!W ramach nocnego maratonu filmowego pokazane zostaną takie filmy, jak: " Klątwa doliny węży ", " Test pilota Pirxa " oraz kultowa " Wilczyca ".Wydarzenie będzie wzbogacone o spotkanie z reżyserem – Markiem Piestrakiem . Będzie można zadać pytania, porozmawiać i zrobić pamiątkowe zdjęcie!To nie wszystko, ponieważ wystrój wnętrza, w którym pokazane zostaną filmy będzie dodatkowo wzbogacony o wystawę poświęconą kultowym filmom reżysera. Znajdzie się także kilka innych niespodzianek, o których widzowie dowiedzą się, przybywając na miejsce!Szczegółowy program:18:00-19:40 " Klątwa doliny węży " (1987) Polska, ZSRR, 99 min. (1'40)19:45-20:45 Spotkanie z reżyserem Markiem Piestrakiem – prowadzenie dr Bartosz Filip (1'15)21:00-22:35 " Test pilota Pirxa " (1978) Polska, ZSRR, 95 min. (1'35)22:45-00:30 " Wilczyca " (1982), Polska, 98 min. (1'40)