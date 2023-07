Samara Weaving ruszy na ratunek swojemu byłemu

Co wiemy o filmie "Eenie Meanie"?

Bohaterką filmu będzie kobieta, która jako nastolatka kierowała samochodami na zlecenie gangsterów. Po latach musi powrócić do przestępczego światka, gdy byli szefowie oferują dziewczynie możliwość uratowania życia jej byłego, na którym notorycznie nie można polegać.Producentami filmu są Rhett Reese oraz Paul Wernick , scenarzyści trylogii " Deadpool ", thrillerów " Life " i " Pajęcza Głowa ", a także komedii " Zombieland " i " Randka, bez odbioru ".Według portalu Deadline ukończony projekt nie trafi do kin. Będzie miał swoją premierę na platformie Hulu.Urodzona w Australii aktorka od najmłodszych lat występowała na ekranie. Jej najważniejsze role w ostatnim czasie to m.in., miniserial, serialeczy widowiskoWśród jej ostatnich projektów są epizodyczne role w filmachoraz. Drugi z występów był powrotem do pracy z kolektywem Radio Silence, twórcami " Zabawy w pochowanego ". Aktorka w najbliższej przyszłości będzie pracować nad horroremoraz thrillerami