Netflix robi to po raz pierwszy w historii!

Tego nikt się nie spodziewał.. Czy to zapowiedź zmiany modelu produkcyjnego?Do tej pory platforma Netflix korzystała z innego modelu produkcji seriali. Stawiała na całe sezony. Miało to olbrzymi wpływ na całą branżę telewizyjną i ogólną rezygnację ze zlecania pilotów. W tym roku liczba takich zleceń spadła do rekordowo niskiego poziomu. Do dziś zamówiono ich bowiem we wszystkich stacjach zaledwie 14.Źródła portalu Variety twierdzą, że decyzja Netfliksa nie jest oznaką zmiany modelu produkcyjnego i wciąż platforma zamierza zamawiać całe sezony. Dlaczego więc tutaj zdecydowano się na razie wyłącznie na odcinek pilotowy? Tego nie wiemy.Historycznym serialem, który otrzymał od Netfliksa zlecenie na realizację odcinka pilotowego, jest. Ma to być serial komediowy, którego twórcą jest Rightor Doyle . Ma on na swoim koncie netfliksowy serial. Jako aktor znany jest m.in. z serialuGwiazdą projektu jest Samara Weaving , którą możecie obecnie oglądać w kinach w filmie. Wcieli się w najgorszą reporterkę świata, która jednak zrobi wszystko, by stać się cenioną przez cały świat dziennikarką. Kiedy więc dostaje anonimową wiadomość, że burmistrz Little Sky zaginął w tajemniczych okolicznościach, wyczuwa swoją szansę na sławę i szacunek. Wyrusza więc do dziwnego, położonego na uboczu miasteczka nie zdając sobie sprawy z tego, w co się tak naprawdę wplątała...