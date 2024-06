Co za mieszanka! Reżyserzy "Zombie express" i "Romy" łączą siły

Netflix szykuje kryminał psychologiczny "Revelations". Co wiemy o filmie?

Projekt powstaje dla platformy, z którą obaj panowie już wcześniej współpracowali. Cuarón jest oczywiście reżyserem filmu " Roma ". Z kolei Yeon nakręcił dla platformy m.in. serial " Parasyte: The Grey ".będzie ekranizacją internetowego serialu Yeona . To historia pastora i policyjnej detektyw, których łączy sprawa zaginionej osoby. Min-chan to pastor prowadzący niewielkie zgromadzenie w prowincjonalnym miasteczku. Kiedy jego kościół odwiedza tajemniczy mężczyzna Yang-rae, pastor otrzymuje boskie objawienie, które wskazuje obcego, jako osobę odpowiedzialną za zniknięcie jego syna. Bohater rozpoczyna prywatną krucjatę, w której szczera wiara i brutalna rzeczywistość ścierają się ze sobą. Tymczasem detektyw Yeon-hee prowadzi śledztwo w sprawie Yang-rae. Kobieta zaczyna też badać działalność pastora. Yeon-hee jednocześnie musi radzić sobie z wizją swojej siostry, która zginęła w okropnej zbrodni. Sang-ho Yeon będzie reżyserem całości. Alfonso Cuarón został jednym z producentów wykonawczych. Ma również wspierać radą koreańskiego filmowca.Za scenariusz odpowiada, z którym Yeon współpracował już przy netfliksowym serialu " Hellbound ".(serial Netfliksa " The 8 Show ") zagra pastora, a w rolę detektyw wcieli się(serial Disney+ " Tell Me That You Love Me ").