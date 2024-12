Ta animacja Disneya bije rekordy. Teraz trafi do kin

Co wiemy o pełnometrażowym filmie "Blue"?

O czym opowiada serial "Blue"?

Zwiastun odcinka "The Sign" z serialu "Blue"

Według oficjalnego opisu powstający film ma kontynuować przygody Blue, sześcioletniej suczki rasy blue heeler, mieszkającej z rodzicami i siostrą Bingo. Widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość.Później film trafi na macierzystą platformę.W swoich rolach mają powrócić Melanie Zanetti David McCormack , aktorzy, którzy użyczali głosu rodzicom głównej bohaterki. Muzykę skomponuje Joff Bush . Reżyserem i scenarzystą filmu pozostaje twórca " Blue W 2019 roku prawo do emisji serialu zostało wykupione przez Disneya. Dzięki możliwości dotarcia do widzów produkcja regularnie zyskuje status jednego z najchętniej oglądanych tytułów na platformie Disney+. Najdłuższy odcinek serialu, półgodzinny "The Sign", w pierwszym tygodniu wyświetlania zebrał ponad 10 milionów widzów z całego świata.Niezwykle uroczy i zabawny serial o rodzinie czterech psów pokazuje, jak kreatywna zabawa pomaga rozwijać dziecięcą wyobraźnię. Blue, suczka australijskiej rasy Blue Heeler, ma mnóstwo ciekawych pomysłów i uwielbia, gdy domowa codzienność jest przepełniona wesołymi przygodami. Wraz ze swoją młodszą siostrą Bingo, poprzez zabawę, odkrywa świat, pokonując lęki i wypróbowując role dorosłych. Nic tak nie cieszy sióstr jak wciąganie do swoich zabaw rodziców – szczególnie taty. Mama Czili niedawno wróciła do pracy, a tata Bandżi opiekuje się dziećmi, pracując z domu. Ale choć chciałby myśleć, że to on zawsze dowodzi, to właśnie dziewczynki dyktują warunki w trakcie wspólnych zabaw – i nie tylko wtedy!