Jaka będzie przyszłość "The Bear"? Poznaliśmy decyzję

, a ich odbiór tego sezonu – widoczny po niezwykle wysokiej oglądalności – był równie spektakularny, jak w przypadku każdego z poprzednich – przekazał w oświadczeniu John Landgraf, członek zarządu FX.Ani matczyna telewizja, ani platforma streamingowa Hulu, na której " The Bear " emitowane jest w USA, nie udostępniły danych dotyczących wyników oglądalności czwartego sezonu. Jeśli jednak wierzyć zapewnieniom, liczby muszą być przynajmniej podobne do poprzednich wyników. Trzecia seria – która powstawała jednocześnie z czwartą – stanęła na najniższym stopniu podium wśród najchętniej oglądanych seriali 2024 roku w Stanach Zjednoczonych.Serial utrzymuje bardzo wysoką średnią ocen wśród użytkowników Filmwebu –przy 43 tysiącach oddanych głosów. Opinie krytyków są zbieżne i przekładają się nagwiazdek.Carmen "Carmy" Berzatto ( Jeremy Allen White ), Sydney Adamu ( Ayo Edebiri ) i Richard "Richie" Jerimovich ( Ebon Moss-Bachrach ) nieustannie dążą do perfekcji. Chcą nie tylko przetrwać, ale także wznieść "The Bear" na nowy poziom. Na każdym kroku czekają ich nowe wyzwania, którym muszą sprostać. W tym sezonie walka o perfekcję to już nie tylko kwestia rozwoju – to także czas trudnych wyborów i decyzji o tym, co naprawdę warto ocalić.W obsadzie są też: Abby Elliott Serial " The Bear " zadebiutował w 2022 roku. Produkcja może pochwalić się sześcioma Złotymi Globami oraz 21 nagrodami Emmy.