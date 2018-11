Serialowy spin-off "Jasona Bourne'a" ma już dwie gwiazdy

Getty Images © David M. Benett

Stacja USA Network znalazła odtwórców głównych ról w serialu, który będzie spin-offem cyklu filmów o przygodach Jasona Bourne'a. To Jeremy Irvine ) i Brian J. Smith ).Serial opowie o genezie i działalności programu operacyjnego CIA o nazwie Operation Treadstone powołanego, by stworzyć grupę elitarnych superzabójców. Bohaterami pierwszego sezonu mają być rozsiani po kuli ziemskiej "uśpieni" agenci, którzy w tajemniczych okolicznościach "budzą się", by kontynuować swoje misje. Irvine zagra J. Randolpha Bentleya, szpiega oddelegowanego przez CIA do wyeliminowania kluczowego celu. W toku realizacji zadania wplątuje się on w międzynarodowy spisek. Smith wcieli się zaś w Douga McKennę, pracownika platformy wiertniczej, którego życie zmienia się, kiedy odkrywa on sekrety dotyczące własnej przeszłości.Showrunnerem serialu jest Tim Kring , twórca. Pilotowy odcinek wyreżyseruje Ramin Bahrani ).Zdjęcia ruszają w przyszłym roku.