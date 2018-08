Serialowy spin-off "Bourne'a" dostał zielone światło

Stacja USA Network zleciła realizację pierwszego sezonu serialu. Będzie to spin-off cyklu filmów o przygodach Jasona Bourne'a.Serial opowie o genezie i działalności programu operacyjnego CIA o nazwie Operation Treadstone powołanego, by stworzyć grupę elitarnych superzabójców. Bohaterami pierwszego sezonu mają być rozsiani po kuli ziemskiej "uśpieni" agenci, którzy w tajemniczych okolicznościach "budzą się", by kontynuować swoje misje.Showrunnerem serialu jest Tim Kring , twórca. Pilotowy odcinek wyreżyseruje Ramin Bahrani ).W kwietniu ogłoszono realizację pilota, ale po tym, jak międzynarodową dystrubucją serialu zainteresował się Amazon, USA zdecydowało o realizacji całego sezonu.