Będzie nowy "Jason Bourne"? Z inną ekipą?

Producent Frank Marshall udzielił ostatnio wywiadu portalowi Collider. Powiedział w nim m.in. o tym, że prace nad nowym scenariuszem do " Indiany Jonesa 5 " dopiero się rozpoczęły, a " Jurassic World: Dominion " nie będzie zamknięciem cyklu, lecz ma stanowić nowe otwarcie. Jednak nas najbardziej zainteresował krótki fragment dotyczący postaci Jasona Bourne'a Otóż Frank Marshall zadeklarował swoją miłość do cyklu. Stwierdził też, że widzi szansę powstania kolejnego filmu. Tyle tylko, że za obraz mieliby odpowiadać nowi filmowcy.– dodał.Nie jest to pierwszy raz, kiedy Marshall deklarował, że piąta część przygód Jasona Bourne'a powstanie. Jednak dotychczas mówił o powrocie sprawdzonej ekipy, czyli Matta Damona w roli tytułowego bohatera i Paula Greengrassa jako reżysera. W 2016 roku podobno obaj byli zainteresowani realizacją filmu, o ile pojawi się dobry pomysł fabularny. Słowa wypowiedziane teraz w wywiadzie dla portalu Collider sugerują jednak, że Marshall otwiera drogę dla rebootu cyklu.Przypomnijmy, że próba łagodnego restartu serii miała już miejsce. Było to " Dziedzictwo Bourne'a ", w którym Jeremy Renner zagrał Aarona Crossa. Ten film spotkał się z chłodnym przyjęciem fanów. W ubiegłym roku swoją premierę miał z kolei serialowy spin-off zatytułowany " Treadstone ".