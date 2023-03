Wracamy do filmowego "Silent Hill". Gwiazda "Piły VIII" w obsadzie

Hannah Emily Anderson i Jeremy Irvine gwiazdami horror "Return To Silent Hill"

Getty Images © Barry King



Getty Images © David M. Benett



Gra "Silent Hill 2" na dużym ekranie

Zapowiedź filmu "Return to Silent Hill"

Angaż do głównej roli żeńskiej otrzymała Hannah Emily Anderson . Aktorka jest doskonale znana fanom kina gatunkowego. Możecie ją pamiętać z takich filmów jak:czy komiksowego widowiskaGłówną rolę męską otrzymał Jeremy Irvine . Anglik swoją karierę rozpoczynał u Stevena Spielberga w filmie. W ostatnich latach mogliśmy go oglądać w serialowym spin-offie cyklu o Jasonie Bournie i gejowskim dramaciePunktem wyjścia dlajest niezwykle popularna gra wideo. Będzie to historia Jamesa. Mężczyzna jest zdruzgotany po tym, jak los rozdzielił go z jego jedyną miłością. Pewnego dnia otrzymuje list, który każe mu wrócić do Silent Hill w poszukiwaniu ukochanej. James ze zdumienie odkrywa, że miasteczko, które tak dobrze kiedyś znał, zostało doszczętnie przemienione przez nieznane zło. Kiedy James wkracza w ciemność, natyka się na przerażające postacie znane i zupełnie nowe. Zaczyna podejrzewać, że mógł postradać zmysły próbując rozeznać się w tym, czego doświadcza i wytrwać na tyle długo, by uratować utraconą miłość.Zdjęcia do filmu ruszają w przyszłym miesiącu. Realizowane będą w Niemczech i Europie Wschodniej.Reżyserem jest Christophe Gans , który ma na swoim koncie kasowy hitrozgrywający się w tym samym growym uniwersum. Gans jest również współautorem scenariusza. W jego napisaniu pomogli mu: Sandra Vo-Anh Gans pracował z nią już przy okazji filmu) oraz William J. Schneider