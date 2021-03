Sprzedaż karnetów na platformę THIS IS SHORT rusza dziś!

Już od 1 kwietnia cztery europejskie festiwale filmów krótkometrażowych: Go Short (Holandia), International Short Film Festival Oberhausen (Niemcy), Vienna Shorts (Austria) oraz Short Waves Festival (Polska) ruszają z platformą THIS IS SHORT! Przez 3 miesiące posiadacze karnetów i akredytacji branżowych będą mogli uzyskać 1 dostęp do tegorocznych edycji 4 festiwali i oryginalnego programu samej platformy, który obejmie nie tylko specjalnie wyselekcjonowane zestawy filmów, ale także m.in. międzynarodowy konkurs online poświęcony krótkim metrażom - NEW POINT OF VIEW.

PROGRAM: solidarność w sześciu sekcjach

JAK TO DZIAŁA: dwa rodzaje dostępów

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP: karnet uczestnika / akredytacja branżowa

>I THIS IS SHORT

THIS IS SHORT to nowa europejska platforma filmowa, która będzie aktywna od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021. Powstała z inicjatywy European Short Film Network (ESFN) – europejskiej sieci festiwali filmów krótkometrażowych istniejącej od 2018 roku, która zrzesza między innymi poznański Short Waves Festival. Platforma została zaprojektowana na wzór doświadczenia festiwalu filmowego, umożliwiając dostęp do czterech prestiżowych festiwali filmowych i dostarczając setki wysokiej jakości filmów krótkometrażowych i dedykowanych im materiałów video, konkursu czy wywiadów z twórcami. Od 10 marca fani kina krótkometrażowego na całym świecie i nie tylko będą mieli możliwość zakupienia karnetu uczestnika lub akredytacji branżowej.Program THIS IS SHORT to indywidualne programy 4 festiwali filmowych będące dostępne w ich oficjalnych datach: Go Short (8 – 25 kwietnia), International Short Film Festival Oberhausen (1 – 4 maja), Vienna Shorts (27 maja – 1 czerwca) oraz Short Waves Festival (14 – 20 czerwca), ale także o wiele więcej! Na widzów czekają zupełnie nowe treści przygotowane przez każdy z festiwali podzielone na sześć kategorii, dostępne w różnych przedziałach czasowych:NEW POINT OF VIEW – Konkurs online prezentujący 23 europejskie filmy krótkometrażowe trwające poniżej 20 minut. Filmy zostały nominowane przez festiwale tworzące sieć ESFN i każdy z nich będzie streamowany kolejno przez 84 godziny, począwszy od 1 kwietnia. Jury i publiczność zadecydują o przyznaniu trzech nagród o łącznej puli 8000 euro, a zwycięzców poznamy 21 czerwca.FOUR PERSPECTIVES – Cztery perspektywy i interpretacje tematu o dużym historycznym znaczeniu, tak istotnym w czasie pandemii: solidarności. W czterech programach filmowych, każdy dostępny do obejrzenia w okresie 4 tygodni, cztery festiwale podejmą kwestie współodpowiedzialności i poczucia wspólnoty w czasach społeczno-politycznych wstrząsów.FESTIVAL WINDOWS – Sieć czterech festiwali zaprosiła kuratorów 9 kolejnych uznanych wydarzeń filmowych do połączenia sił i umożliwienia wglądu w bogactwo i różnorodność europejskiego kina krótkometrażowego oraz świat festiwali filmowych. Każdy z przygotowanych 13 programów filmowych będzie dostępny do obejrzenia przez tydzień.FILM OF THE DAY – Zaproszenie do zapoznania się z pierwszymi filmami uznanych twórców oraz odkrywania nowych talentów. W tej sekcji znajdzie się ponad 90 obsypanych nagrodami filmów wybranych przez 4 festiwale filmowe, prezentowanych codziennie, każdy dostępny przez okres 24h.EUROPEAN VISIONS – Dogłębne spojrzenie na uznane kino z Holandii, Niemiec, Austrii i Polski, jak również filmy kandydujące do Europejskich Nagród Filmowych. Filmy będą dostępne do obejrzenia przez wiele tygodni w zależności od praw licencyjnych na terenie danego kraju.INSIDERS INSIGHTS – Obostrzenia związane z koronawirusem, eksplozja platform streamingowych, ekologiczna produkcja filmowa czy kwestie reprezentacji płci i zróżnicowania geograficznego na ekranie: branża filmowa przechodzi gwałtowne zmiany. Miejsce dyskusji i wymiany przemyśleń profesjonalistów i profesjonalistek z sektora filmu.Wszystkie filmy dostępne na THIS IS SHORT będą prezentowane bez geoblokady*, w oryginalnej wersji językowej z napisami angielskimi. Wybrane programy będą posiadały także napisy w języku polskim, holenderskim i niemieckim. Pojedyncze tytuły mogą podlegać ograniczeniom regionalnym. Aby uzyskać pełny dostęp do oferty THIS IS SHORT i czterech festiwali: Go Short, Kurzfilmtage Oberhausen, Vienna Shorts oraz Short Waves, wystarczy dokonać zakupu jednej z dwóch opcji biletowych. Zarówno karnet uczestnika, jak i akredytacja branżowa dla profesjonalistów oferują pełny dostęp do zawartości platformy przez okres 3 miesięcy.Zakup karnetu uczestnika lub akredytacji branżowej jest możliwy za pośrednictwem platformy thisisshort.com. Obydwa rodzaje dostępu umożliwiają użytkowanie platformy przez trzy miesiące. Nie ma możliwości zakupu biletu umożliwiającego dostęp do pojedynczej sekcji bądź filmu.KARNET UCZESTNIKA dla wszystkich kinomanów i fanów krótkiego metrażu na całym świecie obejmuje dostęp do ponad 300 filmów krótkometrażowych i programów 4 festiwali: nowe filmy każdego dnia, specjalnie dobrane selekcje filmów podzielonych na 6 osobnych kategorii, wywiady z twórcami i materiały dodatkowe, a także możliwość głosowania na filmy i aktywnego komentowania.Cena: 25 euro / ok. 112 zł.AKREDYTACJA BRANŻOWA dla profesjonalistów z branży filmowej obejmuje pełny dostęp do zawartości platformy, ponad 300 filmów krótkometrażowych i programów 4 festiwali, a także możliwość uzyskania danych kontaktowych twórców każdego z filmów w oficjalnej selekcji, dostępu do połączonej biblioteki filmowej online Go Short, International Short Film Festival Oberhausen, Vienna Shorts i Short Waves Festival oraz indywidualnych programów branżowych, paneli czy innych aktywności w czasie trwania każdego z festiwali.Cena: 30 euro / ok. 135 zł.Witryna internetowa European Short Film Network1 kwietnia - 30 czerwca 2021Platforma: thisisshort.com Facebook: @thisisshortcomInstagram: @this_is_shortInformacje i kontakt dla mediów: info@thisisshort.com Wsparcie techniczne: support@thisisshort.com THIS IS SHORT powstaje z udziałem ThisWayUp oraz dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu MEDIA - Kreatywna Europa. Za identyfikację wizualną odpowiada studio graficzne Uniforma.Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów ze świata krótkiego kina i Short Waves za pośrednictwem oficjalnych mediów społecznościowych festiwalu:Facebook / @festivalshortwavesInstagram / @short_wavesTwitter / @short_wavesYouTube / @shortwavesfestival