"Minx" uratowane! Serial skasowany przez HBO pokaże inna stacja

"Minx" uratowane. Starz pokaże drugi sezon

Kasacje gotowych filmów, usuwanie seriali z platformy HBO Max

Czasami seriale, które nie otrzymały szansy na kolejny sezon w macierzystej stacji, dostają drugie życie w innej. Skasowane przez HBO " Minx " trafiło do grona tych szczęśliwców. Prawa do obydwu sezonów serialu zakupiła stacja Starz.Starz zakupiło prawa do dwóch sezonów serialu: premierowego, pokazywanego na HBO, i drugiego, który był bliski ukończenia, gdy " Minx " zostało anulowane. Stacja nie zdecydowała się jeszcze na dalsze kroki, dotyczące choćby przedłużenia nowego zakupu o kolejne serie odcinków.– przekazała w oświadczeniu twórczyni serialu Ellen Rapoport , dodała.Prezes Starz Jeffrey Hirsch oświadczył:Serial produkowany przez Lionsgate TV to komedia rozgrywająca się na początku lat 70. Aspirująca dziennikarka Joyce Prigger szuka wydawcy, który byłby zainteresowany jej pomysłem na feministyczny magazyn. Na jej drodze staje wydawca magazynów pornograficznych, który oferuje jej możliwość stworzenia pisma erotycznego dla kobiet.W obsadzie serialu znaleźli się Jake Johnson Przypomnijmy, iż szef Warner Bros. Discovery David Zaslav zarządził szukanie kilku milardów dolarów oszczędności. Ofiarami tego padły nie tylko dopiero planowane projekty (jak "Demimonde" J.J. Abramsa ), ale także już nakręcone, jak komiksowa "Batgirl" czy kontynuacja animacji " Scooby-Doo! ". Część z dobrze znanych premier ma zostać usunięta z oferty HBO Max. Dotyczy to m.in. " Westworld " i " Nierealne ".