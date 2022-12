Co się dzieje z HBO Max? "Westworld" i "Nierealne" znikają z platformy

"Westworld" nie obejrzycie już na HBO Max

Rzeź w HBO Max trwa. Dwa kolejne seriale skasowane

Myśleliście, że David Zaslav (szef Warner Bros. Discovery) skończył już porządki w HBO Max? To się grubo pomyliliście. Właśnie dowiedzieliśmy się o kasacji kolejnych seriali oraz o usunięciu z biblioteki platformy kilku popularnych tytułów.O tym, że serial " Westworld " nie będzie kontynuowany i zakończy się na czterech sezonach, wiemy już od miesiąca. Jednak do tej pory mogliście sądzić, że serial wciąż będziecie mogli oglądać na platformie HBO Max. Jak się okazuje, " Westworld " zniknie z biblioteki HBO Max. Powodu takiej decyzji nie znamy.Portal Deadline spekuluje, że może to być związane z wizją Zaslava polegającej na rozwijaniu usługi zwanej "FAST channel". Jest to linearna usługa streamingowa, w której użytkownik nie płaci abonamentu, ale programy przerywane są reklamami. W ten sposób seriale mogą na siebie zarabiać.Podobny los czeka " Nierealne ". Wiadomość o kasacji tytułu nadchodzi w momencie, w którym na platformie HBO Max dostępna jest zaledwie połowa pierwszego sezonu. Druga jego część dopiero czeka na premierę. Dobrą wiadomością dla fanów serialu jest ta, że najważniejsze wątki zostaną domknięte.Na tym jednak nie koniec. Wczoraj pojawiły się informacje o tym, że kolejne dwa seriale zostaną skasowane.Pierwszym jest produkowany przez Lionsgate TV " Minx ". Był to serial komediowy rozgrywający się na początku lat 70. Aspirująca dziennikarka Joyce Prigger szuka wydawcy, który byłby zainteresowany jej pomysłem na feministyczny magazyn. Na jej drodze staje wydawca magazynów pornograficznych, który oferuje jej możliwość stworzenia pisma erotycznego dla kobiet.Decyzja o skasowaniu serialu nastąpiła w czasie ostatniego tygodnia zdjęciowego do drugiego sezonu, który został zlecony w maju. Producenci postanowili dokończyć prace i liczą, że drugi sezon kupi inna stacja lub platforma.Po dwóch sezonach do kasacji idzie także drugi serial komediowy Lionsgate TV " Love Life ". Jest to opowieść o drodze od pierwszej miłości do tej ostatniej oraz o tym, w jaki sposób ludzie, których spotykamy na swojej drodze wpływają na to, jacy jesteśmy, kiedy w końcu decydujemy się zostać z kimś na zawsze.HBO Max zdecydowało się skasować serial, którego drugi sezon zachwycił krytyków. Na Rotten Tomatoes ma 94%.Oba tytuły również zostaną usunięte z biblioteki platformy HBO Max.