Stopklatka łamie stereotypy kampanią nowego serialu "To nie ze mną"

Powszechnie przyjęło się, że to kobiety zatrudniane są na stanowisku kosmetyczki, sekretarki, pielęgniarki, nauczycielki, czy opiekunki. Jednocześnie niezwykle rzadko można spotkać panie mechaniczki czy kierowczynie, a także pana pielęgniarza, manikiurzystę lub mężczyznę pracującego w żłobku. To właśnie na stereotypy związane z kompetencjami zwraca uwagę Stopklatka w kampanii, składającej się z prowokacyjnego teasera oraz spotu wyjaśniającego ideę akcji. Całość nawiązuje do " To nie ze mną " - pierwszej produkcji serialowej kanału Stopklatka, której główną bohaterką jest młoda kobieta, wykonująca zawód uchodzący w społeczeństwie za męski.Aktywację 10 października rozpoczął niestandardowy spot, imitujący formułę telezakupów. Wpadki remontowe i złe korzystanie ze zwykłych narzędzi przez nieporadną kobietę, która nieumiejętnie wbija nawet gwóźdź. Remedium mają być różowe narzędzia wymyślonej na potrzeby kampanii marki "Power Lejdi". Prowokacyjna treść spotu nasycona jest stereotypowymi sformułowaniami, które podkreślać mają schematyczne postrzeganie kompetencji i roli kobiety. Dodatkiem do spotu jest aktywny numer na infolinię, pod którym można zostawić swoją opinię.– komentuje Joanna Bauer, copywriterka ze 180heartbeats + JUNG V MATT.Czy kobieta naprawdę potrzebuje różowego młotka, aby wbić gwóźdź? Odpowiedź znaleźć można w spocie wyjaśniającym ideę kampanii. W warsztacie mechaniczkę odwiedza Michał Szpak , który nie boi się wymykać stereotypom. Wspólnie komentują promocję "Power Lejdi" jako wątpliwy pomysł, ponieważ liczy się warsztat i to kompetencje powinny być najważniejsze, nie płeć. Dialog Michała Szpaka Ady Szczepaniak wieńczy puenta nawiązująca do tytułu serialu. Na słowa bohaterki "Ciągle te stereotypy", artysta odpowiada "Daj spokój, to nie ze mną!".Serialowa Tosia jest pracującą w warsztacie samochodowym, młodą i wrażliwą kobietą, ale zarazem niezależną i pewną swoich umiejętności. Serialowy Michał jest natomiast wrażliwym mężczyzną, samotnie wychowującym dzieci, świetnym ojcem. Stało się to punktem wyjścia do rozwinięcia kwestii stereotypów, związanych z postrzeganiem określonych kompetencji jako typowo męskich lub żeńskich oraz chęcią wywołania dyskusji na ten temat. Swoimi działaniami chcemy inspirować, zwracać uwagę na ważne tematy i wartości. Mamy nadzieję, że dzięki naszej prowokacji skłoniliśmy wiele osób do refleksji i być może realnych zmian w postrzeganiu – mówi Patrycja Gałązka, Dyrektorka Marketingu i ds. Rozwoju Biznesu w Grupie Kino Polska, nadawcy kanału Stopklatka.Aktywacja jest elementem promocji serialu " To nie ze mną " – pierwszej, oryginalnej produkcji fabularnej Stopklatki, pełnej humoru opowieści, która łamie schematy. Premiera serialu odbędzie się w najbliższą niedzielę, 16 października o godzinie 17:00 w Stopklatce (dwa odcinki). Na dzień przed emisją w Stopklatce serial będzie dostępny przedpremierowo w serwisie FilmBox+.Za koncept kreatywny i realizację kampanii odpowiada 180heartbeats + JUNG V MATT, filmy zrealizował dom produkcyjny F25, reżyserem jest Miłosz Sakowski.