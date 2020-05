Superman i Batwoman połączą siły

Superman ( Tyler Hoechlin ) i Batwoman ( Ruby Rose ) spotkają się na małym ekranie - telewizja CW zapowiedziała właśnie crossover przygód popularnych bohaterów.Prezes Mark Pedowitz zdradził, że planowany jest specjalny, dwugodzinny odcinek. Jednak w przeciwieństwie do innych crossoverów z Arrowverse, nie pojawi się on na antenie w grudniu, lecz dopiero w I bądź II kwartale 2021 roku. "To będzie nieco mniejszy projekt, wciąż nad nim pracujemy. W centrum ustawimy oczywiście Supermana i Batwoman, ale to nie jedyne postaci, które pojawią się w specjalnym odcinku" - mówił Pedowitz.Do tej pory mieliśmy sześć podobnych inicjatyw. Ostatnia z nich, "Crisis on Infinite Earths", spotkała się z ciepłym przyjęciem fanów oraz krytyków. Przypomnijmy też, że jedną z powstających produkcji pozostaje spin-off cyklu " Supergirl " pod tytułem " Superman and Lois ". Choć jego produkcja została czasowo wstrzymana z uwagi na pandemię koronawirusa, 13-odcinkowa seria wciąż jest priorytetem dla CW.