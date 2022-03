Najlepsze seriale o supermocach. Top 18 seriali, które warto obejrzeć

Dziś standardy serialowe Marvela wyznacza platforma Disney+. Były jednak takie czasy, kiedy Marvel współpracował z należącą do Disneya stacją ABC. To tam powstał serial, który łączył świat kinowych produkcji Marvela z telewizyjnymi. " Agenci T A R C Z Y " zadebiutowali w 2013 roku. Początek nie był zbyt udany, ale później serial się rozkręcił. Na krótko. W ciągu pięciu lat kilkakrotnie zmieniano formułę, by trafić w gust widowni. Wiele z postaci serialu nie było obdarzonych specjalnymi mocami, co naprawdę nie przeszkadzało im krzyżować plany kultowych złoczyńców znanych z komiksów. W czasie swojego istnienia " Agenci T A R C Z Y " wykorzystywani byli do rozwijania serialowego uniwersum Marvela . Dzięki temu poznaliśmy nowego Ghost Ridera , który doczekał się nawet własnej telewizyjnej serii. Po latach na produkcję patrzy się raczej jako na jazdę próbną Marvela . Nie ma jednak wątpliwości, że to dzięki niemu idea serialowego uniwersum na bazie komiksów Marvela nie upadła. W czasie, kiedy to czytacie, na Disney+ dostępnych jest już masa seriali, które razem z kinowymi produkcjami definiują MCU