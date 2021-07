Stacja Syfy wykorzystała Comic-Con w San Diego, by pochwalić się pierwszą zapowiedzią serialu " Day of The Dead ". Wy klip znajdziecie poniżej:Serial inspirowany jest kultowym horrorem George'a A. Romero Dzień żywych trupów ". Będzie to opowieść o szóstce osób próbujących przetrwać pierwsze dni po wybuchu pandemii zombie.Producentem wykonawczym i reżyserem pierwszych odcinków jest Steven Kostanski (" Psycho Goreman "). Premiera planowana jest na październik.