Czy "Pierścienie Władzy" to dobry serial? Szef Amazon Studios zna odpowiedź

Powiedzieć, że serial " Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy " podzielił widzów, to w zasadzie nie powiedzieć nic. Wielu fanów Tolkiena nie mogło pogodzić się z wizją Johna D. Payne'a Patricka McKaya . Jednak szef telewizyjnego oddziału Amazon Studios Vernon Sanders nie zgadza się z nimi. W rozmowie z portalami Deadline i Collider nie krył swojego zachwytu.- powiedział Sanders Deadline'owi. -Podkreślił też, że serial wpłyną również pozytywnie na inne działy Amazonu. " Pierścienie Władzy " znacznie zwiększyły chociażby sprzedaż książek. Sanders nazywa się serial triumfem całego koncernu.Z jego słów jasno też wynika, że Amazon nie zamierza wycofywać się z planów realizacji pięciu sezonów. Spodziewa się nawet, że w nadchodzącym roku formalnie zostanie ogłoszone zielone światło dla realizacji trzeciego sezonu, choć już są robione do niego pierwsze przymiarki.Prace nad drugim sezonem serialu " Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy " rozpoczęły się w październiku. Amazon na razie nie ogłosił, kiedy możemy się spodziewać jego premiery. Pytany o to Sanders przez portal Collider powiedział jedynie:Z kolei w wywiadzie dla Deadline'a Sanders zapowiedział, że trafimy do nowych krain. Poznamy do czego zdolne są Pierścienie i jak bardzo wzrasta stawka konfliktu. Zapowiedział również kilka nakręconych z większym rozmachem scen batalistycznych, w tym pamiętne wydarzenia znane z dodatków "Władcy Pierścieni".Sanders ma też złą wiadomość dla tych wszystkich, którym nie podobały się decyzje castingowe w pierwszym sezonie. W kolejnych nic się tu nie zmieni. Odpowiednich aktorów szukają we wszystkich zakątkach świata. Liczy się to, czy jest to najlepsza osoba do roli, a nie jej rasowe pochodzenie.