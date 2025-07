Ben Affleck ma wielki hit na platformie Prime Video

"Księgowy 2" drugim najchętniej oglądanym filmem w historii Prime Video!

O filmie "Księgowy 2"

Zwiastun filmu "Księgowy 2"

trafił na platformę Prime Video 5 czerwca. Jak donosi Amazon,. Tym samym jest todla filmów historii tej platformy. Rekordzistą pozostajeto kontynuacja filmu sprzed ośmiu lat. Oryginał przy 44-milionowym budżecie zdołał zarobić na świecie 155 milionów dolarów. Dwójka nie miała tyle szczęścia do widzów. Przy dwukrotnie większym budżecie zgarnęła tylko 103 miliony dolarów.Amazon utrzymał wyłączność kinową na ponad 40 dni. Choć wydaje się to krótkim okresie, to w dzisiejszych czasach jest to raczej dość hojne potraktowanie kin. Dla przykładu Universal filmu, które uznaje za porażki w box offisie wprowadza na VOD po 16 dniach, a filmy, które były hitami, po 30 dniach.Christian Wolff ( Ben Affleck ) to człowiek z wyjątkowym talentem do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zagadek. Gdy jego stary znajomy zostaje brutalnie zamordowany, pozostawiając tajemniczą wiadomość: "znajdź księgowego", Wolff nie ma wyjścia – musi wziąć sprawy w swoje ręce. Wiedząc, że standardowe metody nie wystarczą, sięga po pomoc swojego dawno niewidzianego, ale niezwykle niebezpiecznego brata, Braxa ( Jon Bernthal ). Razem, z zastępcą dyrektora skarbu USA, Marybeth Mediną ( Cynthia Addai-Robinson ), odkrywają mroczny i śmiertelny spisek. Teraz są na celowniku bezwzględnej grupy zabójców, która zrobi wszystko, by ich uciszyć i zachować swoje tajemnice w cieniu.Obraz wyreżyserował Gavin O'Connor