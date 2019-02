Szef Disneya obiecuje: "Deadpool 3" z kategorią R

Jak wiadomo, Disney jest w trakcie przejmowania wytwórni filmowych kupionych od 21st Century Fox. Wiele osób na ten deal patrzy z niepokojem. 20th Century Fox w ostatnich latach odniosło spore sukcesy z komiksowymi widowiskami Marvela z kategorią R (jest najbardziej kasowym tytułem cyklu "X-Men"). Tymczasem Marvel Studios wszystkie swoje filmy produkuje z myślą o kategorii PG-13. Czy to oznacza koniec takich produkcji jak? I co zNa te pytania odpowiedział wczoraj Bob Iger, szef Disneya, podczas spotkania z inwestorami. Jego słowa napawają optymizmem. Iger bowiem zauważył, że jest duże zapotrzebowanie na tego rodzaju produkcje, więc po finalizacji przejęcia 20th Century Fox zamierza pozostać w tym biznesie.Jest więc bardzo duże prawdopodobieństwo, żebędzie miał kategorię R. Inne ekranizacje komiksów Marvela też mogą liczyć na podobne potraktowanie.Szef Disneya zasugerował jednak, że komiksowe produkcje z R-ką nie będą wprowadzana do kin pod szyldem Marvela lub Disneya, by "nie mieszać w głowach odbiorcom". Marvel i Disney pozostaną więc najprawdopodobniej znakami zastrzeżonym dla filmów z maksymalną kategorią PG-13.