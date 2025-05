Szwedzki James Bond? Alexander Skarsgård ma pomysł na postać

Bardzo grzeczny James Bond

Getty Images © Jamie McCarthy



Zwiastun serialu "Pamiętniki Mordbota"

Temat szwedzkiego Jamesa Bonda pojawił się w wywiadzie dla The Times of London. Alexander Skarsgård wspominał w nim, że jako nastolatek zaciągnął się do wojska:Kiedy został zapytany o to, jak wyobraża sobie szwedzkiego Jamesa Bonda odpowiedział, że miałby on wszystkie typowe znaki rozpoznawcze Jamesa Bonda: strój, licencję na zabijanie, łatwość w nawiązywaniu relacji z kobietami. Dodałby mu jednak kilka skandynawskich cech: Pamiętniki Mordbota " to serial SF, który powstał na bazie bestsellerowego cyklu Marthy Wells. Jest to historia androida-ochroniarza, który po samoczynnym zhakowaniu własnego systemu zyskuje podmiotowość, decyzyjność oraz (względnie) wolną wolę. Ze strachu przed demaskacją musi ukrywać swoją autonomiczność, a z każdą chwilą jest to coraz trudniejsze zadanie, gdy wraz z ekipą ludzi musi mierzyć się z kolejnymi niebezpiecznymi sytuacjami.