Alexander Skarsgård cmoknął Pedro Pascala na premierze gejowskiego romansu BDSM

7-minutowa owacja dla filmu o świątecznym romansie gejowskim w klimatach BDSM

W niedzielę w ramach Un Certain Regard pokazany został film. To debiut reżyserski aktora, który zagrał jedną z głównych ról. Na planie partnerował muAkcjarozpoczyna się w Wigilię. Nieśmiały Colin (w tej roli reżyser Harry Lighton ) wpada na przystojnego i charyzmatycznego lidera klubu motocyklowego imieniem Ray ( Alexander Skarsgård ). Tak rozpoczyna się namiętna znajomość oparta na dominacji i uległości.Na premierze filmu pełno było znanych w świecie kina osób, jak reżyserka " Substancji Coralie Fargeat czy reżyser " Babygirl David Hinojosa . Wśród widzów był także, który w Cannes promuje film " Eddington ".otrzymał 7-minutową owację. W trakcie jej trwania Skarsgård przyjmował gratulacje i witał się z obecnymi. Uwagę wszystkich przyciągnęła jego ciepła reakcja na widok Pedro Pascala oraz pocałunek w policzek, jakim go obdarzył, co możecie zobaczyć TUTAJ