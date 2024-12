TOP 5 Mikołajów, od których nie chcielibyście prezentu

O filmie "Cicha noc, śmierci noc"

O filmie "Wizyta świętego Mikołaja"

O filmie "Zły Mikołaj"

O filmie "Sposób na świętego "

O filmie "Terrifier 3"

Ho, ho, ho, byliście w tym roku grzeczni? Słynny czerwony kostium, powszechnie kojarzony z radością i prezentami, to także doskonały kamuflaż dla wszelkiego rodzaju przestępców – od oszustów po psychopatycznych morderców. W dzisiejszym odcinku programu TOP przedstawiamy najgorszych z nich. Od tych Mikołajów nie chcielibyście dostać prezentu.Pięcioletni Billy jest świadkiem, jak przebrany za świętego Mikołaja przestępca zabija jego rodziców. Wydarzenie to odciska na nim piętno. Trauma daje o sobie znać, gdy kilkanaście lat później chłopak zostaje zmuszony przez pracodawcę do przebrania się za Mikołaja.Thomas to typowy dzieciak lat 80., kocha komputery i gry. Jest też małym mały geniuszem zafascynowanym majsterkowaniem i filmami akcji. Mieszka w ogromnej posiadłości naszpikowanej najnowszą technologią, razem z owdowiałą matką, schorowanym dziadkiem oraz ukochanym psem. W Wigilię Thomas za pomocą nowoczesnego telefonu próbuje nawiązać kontakt ze Świętym Mikołajem, lecz udaje mu się tylko dodzwonić do psychopatycznego włóczęgi, który szybko wyciąga od chłopca jego adres zamieszkania.Kiedy dla jednych Święta Bożego Narodzenia są czasem pełnym magii, dobra i miłości, dla Williego T. Soke’a (Billy Bob Thornton) to czas na łatwe i szybkie zarobienie pieniędzy – niekoniecznie w uczciwy sposób. Perfidny oszust co roku przebiera się za Świętego Mikołaja i z pomocą "elfa" Marcusa (Tony Cox) okrada wielkie centra handlowe. I choć w takim przebraniu powinien kochać wszystkie dzieci i być ucieleśnieniem dobrego człowieka, on tymczasem ich nie znosi, a jego najlepszym przyjacielem jest alkohol. W nadchodzące święta jednak życie Williego zmieni się nie do poznania. Gdy pewnego dnia poznaje nastoletniego chłopca, ten pokazuje mu siłę przyjaźni i ludzkiego ciepła.Kiedy jesteś dzieckiem, Boże Narodzenie to moment, którego wyczekujesz z utęsknieniem przez cały rok. Nic więc dziwnego, że gdy Billy ( Chance Hurstfield ) zamiast wymarzonego prezentu znajduje w gwiazdkowej skarpecie bryłę węgla, jego rozczarowanie i ból są ogromne. Święty Mikołaj ( Mel Gibson ), który w ten sposób traktuje dzieci, zasługuje na ukaranie. Nastolatek decyduje się wynająć płatnego mordercę ( Walton Goggins ), by ten wytropił Gwiazdora i odpłacił mu pięknym za nadobne.Trzecia odsłona krwawego slashera, który porwał rzesze wielbicieli horrorów i sprawił, że klaun Art wszedł do panteonu największych zwyrodnialców pop kultury. Myśleliście, że zginął? Sienna też tak sądziła. W końcu osobiście pozbawiła go głowy. Teraz próbuje pozbierać się po rodzinnej tragedii i ułożyć sobie życie. W sennym Miles County wszyscy już szykują się do świąt i nie podejrzewają, że wkrótce poleje się krew. Żądny mordu klaun Art, z pomocą nieczystych sił, powraca, by siać śmierć, zadawać ból i sycić się ludzkim cierpieniem. Tym razem nie działa jednak sam. U jego boku staje ogarnięta szaleństwem zwyrodniała dama. Ta para zgotuje ludziom piekło na Ziemi. Nie oszczędzą nikogo, nawet Świętego Mikołaja. A kres ich potwornej zabawie położyć może tylko Sienna. Ale czy starczy jej sił, by walczyć?