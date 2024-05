TOP: kino w habicie. Oto najlepsze filmowe zakonnice

TOP: oto najlepsze filmowe zakonnice

O czym opowiada "Matka Joanna od Aniołów"?

O czym opowiadają "Diabły"?

O czym opowiada "Zakonnica w przebraniu"?

O czym opowiada "Ida"?

O czym opowiada "Benedetta"?

Na naszej liście najlepszych filmowych zakonnic znalazło się miejsce zarówno dla wyluzowanej siostrzyczki (" Zakonnica w przebraniu "), jak i targanej wątpliwościami nowicjuszki (" Ida "). Nie zabraknie też bohaterek kontrowersyjnych dzieł (" Benedetta "). Zobaczcie nasze wideo:W odludnym klasztorze diabeł zawładną przeoryszą Joanną i jej mniszkami. Na miejsce przyjeżdża egzorcysta, ksiądz Józef Suryn. Wyróżniony w Cannes film Jerzego Kawalerowicza na podstawie prozy Jarosława Iwaszkiewicza Francja, XVII wiek. Richelieu złamał opór hugenotów, krajem rządzi Ludwik XIII. Ksiądz Urbain Grandier jest katolickim odszczepieńcem. Jego obsesją jest szukanie wiary poprzez doznania fizyczne – rozkosz i ból. Grandier jest ojcem znacznej liczby dzieci i obiektem erotycznych obsesji Jeanne, siostry przełożonej zakonu urszulanek. Gdy młody ksiądz narusza jawnie celibat i żeni się bezceremonialnie ze swą kochanką Madeline, wywołuje to skandal. Przeciwnicy Grandiera uzyskują koronny argument do wszczęcia działań przeciwko niemu.Piosenkarka z podrzędnych lokali Deloris Van Cartier ( Whoopi Goldberg ) jest przypadkowym świadkiem morderstwa dokonanego przez jej kochanka – gangstera Vince'a. Niegodziwiec wyznacza nagrodę za głowę swej "ukochanej", więc Deloris musi zniknąć. Dzięki pomocy policji znajduje schronienie w... klasztorze! Od tej pory staje się zupełnie innym człowiekiem. Poznaje świat, w którym przyjaźń, miłość, uznanie i poczucie własnej wartości nie są pustymi słowami.Lata 60. w Polsce. Anna jest nowicjuszką, sierotą wychowywaną w zakonie. Przed złożeniem ślubów matka przełożona stawia warunek: Anna musi odwiedzić swoją ciotkę Wandę, jedyną żyjącą krewną. Obie wyruszają w podróż, która ma im pomóc nie tylko w poznaniu tragicznej historii ich rodziny, ale i prawdy o tym, kim są. Poruszający, kameralny, wybitny w obrazie dramat, którym reżyser wraca do rodzinnego kraju. Z wielkim wyczuciem łączy intymną historię młodej kobiety z historycznym i społecznym tłem.Koniec XVII wieku to czas, gdy ludność w Europie dziesiątkowana była przez szalejącą epidemię. Zamożna rodzina młodej Benedetty Carlini, ujawniającej niespotykane talenty od najwcześniejszych lat, postanawia zawierzyć córkę Bogu. Trafia ona pod skrzydła siostry przeoryszy jednego z toskańskich klasztorów. Dziewczynka szybko wywołuje w nowym miejscu poruszenie, gdy podczas modlitwy w niewytłumaczalny sposób upada na nią figura Matki Boskiej. Po osiemnastu latach rola Benedetty ( Virginie Efira ) w klasztorze jest już zupełnie inna. Kobieta, regularnie doświadczana przez mistyczne wizje, zaczyna być świadoma swojej siły i wpływu, jaki ma na otoczenie. Z jednej strony rywalizuje o władzę ze swoją przełożoną ( Charlotte Rampling ), z drugiej wdaje się w płomienny romans. Obiektem westchnień bohaterki jest pochodząca z nizin społecznych Bartolomea (Daphné Patakia ), która w klasztorze znalazła bezpieczną przystań. Rosnące wpływy Benedetty przysparzają jej również wrogów, i to na samych szczytach religijnej hierarchii.