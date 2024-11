TOP: na co do kina? Oto najgorętsze premiery listopada 2024

TOP: najciekawsze premiery kinowe listopada 2024

O filmie "Prawdziwy ból" (premiera 8 listopada)

O filmie "Gladiator II" (premiera 15 listopada)

O filmie "Pod skórą" (premiera 15 listopada)

O filmie "Anora" (premiera 15 listopada)

O filmie "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja" (premiera 29 listopada)

Wśród listopadowych premier znajdziecie m.in. rozgrywający się w Polsce komediodramat z hollywoodzkimi gwiazdami, długo sequel legendarnego " Gladiatora " z Paulem Mescalem Pedro Pascalem w rolach głównych oraz nagrodzony Złotą Palmą na tegorocznym festiwalu w Cannes dramat Seana Bakera Prawdziwy ból " to historia kuzynów Davida ( Jesse Eisenberg ) i Benjiego ( Kieran Culkin ), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży, odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.Lucjusz ( Paul Mescal ) jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa z rąk swojego wuja Commodusa. Teraz decyduje się walczyć w Koloseum jako gladiator, aby przeciwstawić się dwóm cesarzom, rządzących Rzymem żelazną pięścią. Z wściekłością w sercu i z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucjusz musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi.Tajemnicza brunetka ( Scarlett Johansson ) przemierza szkockie drogi, polując na samotnych mężczyzn-autostopowiczów. Zwabieni przez atrakcyjną kobietę pasażerowie są usypiani i przewożeni na odludną farmę, gdzie czeka ich szokujący i okrutny los.Kobieta ma szansę przeżyć historię rodem z bajki, kiedy pod wpływem impulsu wychodzi za mąż za syna potężnego rosyjskiego oligarchy. Kiedy wiadomość o ślubie dociera do Rosji, jej bajka zostaje zagrożona. Teściowie zamierzają przyjechać do Nowego Jorku i wymusić unieważnienie małżeństwa.Irlandzki kandydat do Oscara i zdobywca Nagrody Publiczności na Sundance. " Kneecap. Hip-hopowa rewolucja " to szalona komedia o chłopakach z blokowisk, którzy przedawkowali język ojczysty. Reżyser Rich Peppiatt jak najlepszy DJ z wprawą miksuje fakty z czystą fikcją, a prawdziwym, grającym samych siebie raperom towarzyszy na ekranie Michael Fassbender