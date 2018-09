Tony Jaa u boku Milli Jovovich w ekranizacji gry wideo

Getty Images © John Phillips

Gwiazdor kina kopanego Tony Jaa ) zagra z Millą Jovovich w opartym na grze wideo filmieBędzie to opowieść o zwyczajnym człowieku bez perspektyw na przyszłość, który odkrywa, że jest spadkobiercą starożytnego wojownika. Musi on wybrać się w podróż do mistycznego świata i poddać szkoleniu na Łowcę Potworów. Ma jednak mało czasu: mityczne stwory chcą zniszczyć naszą rzeczywistość. Jaa zagra głównego bohatera, a Jovovich wcieli się w postać imieniem Artemis. Reżyseruje mąż aktorki, Paul W.S. Anderson Serię gierwydaje od 2004 roku japońskie studio Capcom.