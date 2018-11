Tegoroczna gala The Game Awards odbędzie się 6 grudnia (dla nas będzie to 7 grudnia o godzinie 2:30 w nocy), zaś my już dziś poznaliśmy nominowane produkcje. Jak co roku, na oficjalnej stronie możecie oddawać głosy i tym samym pomóc grom w zdobyciu statuetek. Najważniejsze nominacje z podziałem na kategorie znajdziecie poniżej."Celeste""Celeste""Into the Breach""Celeste""Intro the Breach" Pozostałe kategorie znajdziecie pod tym adresem. Tam też możecie zagłosować na swoje ulubione gry.