Najlepsze gry ze smokami. Top 10 gier, w które warto zagrać

Większość smoków to groźne stwory, ale są też od tego wyjątki jak na przykład słodki fioletowy Spyro. Choć od dłuższego czasu nie pojawiają się nowe odsłony jego przygód, to w 2018 Activision zaserwowało nam odświeżenie trzech pierwszych gier ze Spyro w roli głównej - " Spyro the Dragon ", " Spyro 2: Ripto's Rage! " oraz " Spyro: Year of the Dragon ". To trzy fenomenalne platformówki pełne rozległych poziomów, przeciwników do pokonania i znajdziek do zebrania. Etapy są świetnie zaprojektowane, a poziom trudności odpowiednio wyważony, dzięki czemu do gry mogą usiąść zarówno najmłodsi, jak i trochę starsi gracze. Nie bez znaczenia pozostaje tu też fakt, że ich oryginalnymi twórcami była ekipa Insomniac Games, którą dziś znacie z serii "Ratchet & Clank" czy " Marvel's Spider-Man ".