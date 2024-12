Top 10: Najlepsze scenariusze, które czekają na realizację. Sprawdź, co kręci Hollywood

To będą hity za kilka lat? Wybrano najlepsze scenariusze 2024 roku

W jubileuszowej, 20. edycji Czarnej Listy, pod uwagę brane były 83 teksty od 91 scenarzystów. Ich oceny dokonali specjaliści od scenariuszy w wytwórniach filmowych oraz agencjach talentów. Na podstawie ich głosów skonstruowana został lista najciekawszych scenariusz. Dziesięć z najlepszych znajdziecie poniżej.Film opowiada o niedalekiej przyszłości, kiedy to seks pozamałżeński jest zbrodnią. Jest jednak jeden dzień w roku, kiedy kary zostają zawieszone. Bohaterami jest dwójka nieznajomych, które desperacko szuka kogoś, z kim mogliby się przespać.Alice zabiera swoją córkę na przyjęcie do nowego domu swoich przyjaciół. Na miejscu niespodziewanie staje twarzą w twarz z Katriną, która w dzieciństwie okrutnie ją prześladowała. Wieczór towarzyskich pogawędek i uprzejmości zmienia się w psychologiczną batalię, w czasie której obie kobiety ujawnią głębokie rany z przeszłości. Tymczasem ich córki prowadzą własną przewrotną grę.Członek zarządu firmy technologicznej zajmującej się AI walczy z korporacyjną polityką, by powstrzymać swoich kolegów przed skazaniem świata na globalną katastrofę.Bohaterką filmu jest Maya. Jest inteligentną, pełną ironicznego humoru pielęgniarką, którą nagle z nóg zwala miłość. Miłość ta zmieni kierunek jej życia w sposób, jakiego nigdy by nie przewidziała.Pewne małżeństwo dochodzi do wniosku, że ich życie zrobiło się nudne. Żeby nadać mu trochę pikanterii, wybierają się do tajemniczego ośrodka dla par. Na miejscu odkrywają, że w rzeczywistości trafili do bardzo niebezpiecznej sekty.Bohaterką filmu jest mająca problem finansowe kobieta, która ima się dorywczych prac poprzez aplikację TaskRabbit. Jej najnowsze zadanie, to przetransportowanie skradzionego obrazu. Kobieta jednak zatrzymuje obraz i domaga się okupu. Tak zaczyna się śmiertelna gra w kotka i myszkę wśród najdziwniejszych zakamarków Nowego Jorku.Życie dwudziestokilkuletniej instruktorki fitnessu Ellie Noone nie układa się tak, jak sobie tego wymarzyła. Jej szczęście odmienia się wraz ze spotkaniem tajemniczego starszego mężczyzny, którego przeszłość jest tak skomplikowana, jak jego reżim pielęgnacji skóry.Mary to oszustka, która prowadzi hedonistyczny styl życia i jest pewna, że wszystko ma pod kontrolą. Zmieni zdanie, kiedy spotka Raya, podobnego do niej oszusta. Czy dla niego zmieni swoje życie, czy raczej go zabije i zacznie gdzieś indziej od nowa?Prawdziwa historia o tym, jak jedna zabawka uratowała "Ulicę Sezamkową", zszokowała Wall Street i połechtała naród.Jest rok 1991. W Houston w Teksasie miliony kobiet poddały się nowej modzie: implantom piersi. Kiedy jednak zaczynają się pojawiać grożące życiu efekty uboczne, będą potrzebować wyjątkowego prawnika, by walczyć o sprawiedliwość. Film inspirowany prawdziwą historią.