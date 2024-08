Top: 5 animacji dla dorosłych, których nie znacie, ale powinniście

W dzisiejszym odcinku programu TOP przedstawiamy pięć świetnych animacji dla dorosłych. Żeby było ciekawiej, wybraliśmy mało znane produkcje z ostatnich lat. Bez " Ricka i Morty'ego ", " BoJacka Horsemana ", " Simpsonów " czy " Głowy rodziny ". Co znalazło się w naszym rankingu? Hit-Monkey " to serialowa adaptacja wydanego w 2010 roku komiksu autorstwa Daniela Waya i Dalibora Talajića. Jego bohaterem jest japoński makak śnieżny. Gdy jego pobratymcy zostają wymordowani, poprzysięga zemstę. Jego przewodnikiem po tokijskim półświatku zostaje duch Bryce'a, zdradzonego przez swoich mocodawców płatnego zabójcy.Niech nie zwiodą Was wizerunki bohaterów – słodkich misiów układających łapki w serduszka i deklarujących miłość do świata. "Wojny jednorożców" to film pełen potu, krwi i łez. Pozornie urocze zwierzęta zapełniają świat mrocznej bajki udowadniającej, że przekonania o odwiecznych prawach do ziemi, święte księgi, mocne etniczne tożsamości i dziejowe misje prowadzić muszą do katastrofy. Kapłani i wojskowi angażują misie w konflikt z jednorożcami o magiczny las. Wojna w samonapędzającej się spirali okrucieństwa szybko przeistacza się w psychodeliczny koszmar i podróż do kolorowego jądra ciemności, podczas której większe zło zawsze wypiera mniejsze zło. Mały demon " to historia Laury, samodzielnej matki i wikkańskiej czarownicy, dawnej kochanki Szatana. Owocem ich romansu jest Chrissy – pozornie zwyczajna nastolatka. Ich życie komplikuje się, gdy w wieku 13 lat dziewczynka niespodziewanie odkrywa demoniczne moce Antychrystki. Co gorsza Szatan, który do tej pory nie interesował się losami swojej latorośli, zaczyna domagać się praw do opieki nad nią. Jaki ma w tym cel?W pierwszym sezonie serialu " Drugi najlepszy szpital galaktyki " doktorki Sleech i Klak mierzą się z niebezpiecznym, lecz potencjalnie przełomowym przypadkiem, zagrażając tym samym istnieniu rzeczywistości. Może jednak powszechna nicość byłaby lepsza od nędzy ich prywatnych żywotów…?Mars. Dwoje prywatnych detektywów prowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia młodej kobiety. Z jakiego powodu Jun Chow, 18-letnia studentka cybernetyki, jest ścigana przez policję i morderców? Aline Ruby i jej partner Carlos Rivera, który został uratowany w androidzie po jego śmierci pięć lat temu, ścigają się z czasem, aby jako pierwsi znaleźć najbardziej poszukiwaną dziewczynę na Marsie.