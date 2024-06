Urszula Powraca!

DISNEY LORCANA TCG

, to czwarta już seria kart, od początku wejścia tej gry na rynek zarówno światowy, jak i polski.Wydana w sierpniu 2023 r. Disney Lorcana TCG to zdobywająca coraz większą popularność, również w naszym kraju, kolekcjonerska gra karciana (TCG – Trading Card Game). Gra jest osadzona w cudownej krainie – Lorcana. Gracze wcielają się w rolę Iluminatorów i dzierżą magiczny tusz, aby przywoływać znane i lubiane postacie Disney. Gra została zaprojektowana tak, aby była łatwa do nauczenia dla graczy nie mających do tej pory do czynienia z TCG, jednocześnie oferując strategiczną głębię dla tych bardziej doświadczonych. Karty Disney Lorcana zwracają uwagę ze względu na wyjątkowość grafik ze znanymi i lubianymi postaciami Disney-a, dzięki czemu zyskują bardzo szybko dużą wartość kolekcjonerską. Disney Lorcana TCG składa się obecnie z czterech serii kart – The First Chapter, Rise of the Floodborn, Into the Inklands oraz Ursula's Return. W tegorocznych planach są jeszcze dwie nowe serie kart Disney Lorcana, a wszystkie je można łączyć i mieszać w dowolny sposób.Najnowsza seria wprowadza do gry jeszcze więcej postaci Disneya. Rozwinęła się także mechanika gry, która niezmiennie kontynuuje historię opowiedzianą w pierwszych trzech zestawach. W czwartej serii, to właśnie przebiegła i żądna władzy morska wiedźma Disneya Urszula jest gotowa wprowadzić swoje plany w życie i przejąć całą krainę, a na jej drodze mogą stanąć jedynie Iluminatorzy i kreślone przez nich przebłyski ich ulubionych postaci z całego świata Disney. Czy uda Ci się pokonać Urszulę?W grę można zagrać na co dzień w ponad 30 miejscach w całej Polsce. Oprócz tego znajdziesz ją na popularnych targach i wydarzeniach. Jednym z takich wydarzeń jest m.in. jest Pyrkon – cykliczny event odbywający się w Poznaniu (w tym roku 14-16 czerwca), gdzie na stoisku Ravensburger Polska, będzie możliwość nauki gry w Disney Lorcana. W maju 2024 roku Ravensburger uruchomił również nowy format turniejów wyższej rangi Disney Lorcana TCG Challenge, odbywający się w Ameryce Północnej i Europie. Dwa pierwsze wydarzenia, odbywające się w ten sam weekend w Atlancie (USA) oraz Lille (Francja) zgromadziły łącznie ponad 4000 osób, a chętnych było znacznie więcej. Obecnie szacuje się, że liczba graczy i kolekcjonerów na świecie przekracza już 200 000 osób (dwieście tysięcy!!!) i wciąż ich przybywa.Podejmij wyzwanie i dołącz do nich jeszcze dziś! Więcej o grze na www.disneylorcana.com