Vaiana na kartach Disney Lorcana!

Czym jest Disney Lorcana?

W ramach akcji promującej we wszystkich sieciach kin w Polsce, przy zakupie biletu na seans premierowy " Vaiana 2 ", można było otrzymać specjalną kartę Disney Lorcana.Disney Lorcana TCG to wydana w sierpniu 2023 karciana gra kolekcjonerska (TCG – Trading Card Game). Rozgrywka jest osadzona w cudownej krainie – Lorcana. Gracze wcielają się w rolę Iluminatorów i dzierżą magiczny tusz, aby przywoływać znane i lubiane postacie Disneya. Postacie te dzięki swoim unikalnym umiejętnościom tworzą wraz z graczem jego własną fabułę, a co za tym idzie prowadzą go do zwycięstwa. Oprócz tego, karty Disney Lorcana zwracają uwagę grafikami ze znanymi i lubianymi postaciami Disneya, dzięki czemu równolegle zyskują bardzo dużą wartość kolekcjonerską.W maju 2024 roku, wydawca gry - Ravensburger, uruchomił nowy format turniejów wyższej rangi Disney Lorcana TCG Challenge. Dwa pierwsze wydarzenia, odbywające się w ten sam weekend w Atlancie (USA) oraz Lille (Francja) zgromadziły łącznie ponad 4000 osób, a chętnych było znacznie więcej. Szacuje się, że w tamtym momencie liczba graczy i kolekcjonerów na świecie przekraczała już 200 000 osób (dwieście tysięcy!!!), pomimo młodego wieku gry. Obecnie jest ich znacznie więcej. Podejmij wyzwanie i dołącz do nich jeszcze dziś – w grę można zagrać na co dzień w ponad 30 sklepach w całej Polsce oraz podczas konwentów i festiwali o tematyce powiązanej z fantasy albo grami planszowymi.Więcej o grze na https://disneylorcana.pl/