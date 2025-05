Scarlett Johansson i Adam Driver ponownie razem na ekranie

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



"Paper Tiger": co wiemy o filmie?Bohaterami "Paper Tiger" ma być dwóch braci, którzy wplątują się w pełną przemocy i korupcji niebezpieczną intrygę. Gdy mężczyźni znajdą się na celowniku rosyjskiej mafii, ich więź zostanie wystawiona na próbę.W obsadzie znajdzie się również Adam Driver , z którym Johansson miała okazję pracować przy sześciokrotnie nominowanej do Oscara " Historii małżeńskiej ". Zdjęcia ruszają w przyszłym miesiącu w New Jersey. Johansson zobaczymy w przyszłym miesiącu w widowisku " Jurassic World Rebirth ". Ponadto aktorka przygotowuje się do premiery swojego reżyserskiego debiutu, " Eleanor the Great ", który zostanie pokazany w sekcji Un Certain Regard na festiwalu w Cannes.Jeśli chodzi o Tellera , ostatnio mogliśmy go oglądać w thrillerze science fiction " Wąwóz ". Aktualnie na premierę czeka szereg filmów z jego udziałem: biografia Michaela Jacksona Michael ", komedia romantyczna "Eternity", komedia fantasy "Possum" oraz olimpijski romans "Winter Games".