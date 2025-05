Zasłużyły na swoją reputację. 10 najbardziej obrzydliwych filmów

Moda na body horror przeżywa swój renesans za sprawą zarówno szeroko uznawanych, głośnych tytułów autorstwa Julii Ducournau czy Coralie Fargeat , jak i kolejnych dzieł mistrza podgatunku Davida Cronenberga . Jego" Mucha " to dość niepozorny przykład. Ale w mgnieniu oka cały film, dotychczas przedstawiany jako dramat o starciu dwóch światów i nieoczywistej miłości, zmienia się w coś niespodziewanie strasznego. Naukowiec Seth Brundle dokonuje niesamowitego odkrycia – wytwarza technologię ujarzmiającą moc teleportacji. Jego samodzielne eksperymenty prowadzą go na manowce i tworzą wielkie niebezpieczeństwo. W wyniku przypadkowej fuzji do komory transportowej trafia również tytułowy owad, którego DNA łączy się z ludzkim. Reżyser zmusza widza do obejrzenia wszystkich etapów transformacji, także tych przemieniających człowieka nie do poznania. Autorska wizja potrafi obrzydzić, a potem nawet doprowadzić do łez. Ten uznany przez krytykę film trafił również do widowni, która chętnie wybierała się na niego do kin.