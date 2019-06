WIDEO: Polski zwiastun filmu "Supa Modo"

3 2 1



W sieci pojawił się polski plakat filmu. Wy możecie go obejrzeć poniżej:Jo jest nadzwyczajną dziewczynką, obdarzoną przez los wielkimi mocami. Wystarczy, że się skupi i może przesuwać przedmioty i wstrzymywać czas. Nie robi tego nigdy dla własnego widzimisię, ale zawsze w słusznej sprawie. Korzystanie z nadprzyrodzonych mocy jest dla małej Kenijki sensem życia i zarazem największą radością. Umiejętności dziewczynki spędzają sen z powiek jej mamie, przecież Jo jest chora i musi się oszczędzać. Tymczasem starsza siostra dziewczynki, Mwix, z pomocą całej wioski postanawia spełnić jej największe marzenie. Tak powstaje film o superbohaterce - Supa Modo, która potrafi walczyć o sprawiedliwość, dokładnie tak jak robi to jej idol – Jackie Chan.Film trafi do kin 5 lipca.