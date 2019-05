WIDEO: Zobaczcie polski zwiastun filmu "Jestem William"

3 2 1



Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna duńskiego filmu familijnego. Obraz wejdzie do kin w całej Polsce 7 czerwca.William uważa się za pechowca, a życie cały czas stawia przed nim nowe wyzwania. Mieszka ze swoim wujkiem Nilsem. Jego ojciec nie żyje, a matka jest niezrównoważona psychicznie. W szkole Wiliam nękany jest przez kolegę Martina i jego bandę, po uszy zakochany jest też w koleżance z klasy Violi. Wuj Nils przeszedł na wcześniejszą emeryturę i cały wolny czas poświęca na kupowanie i sprzedawanie rzeczy po korzystnej cenie. Niestety Nils przez swoją słabość do karcianych gier za pieniądze, zadłuża się na ogromną kwotę u miejscowych gangsterów. William postanawia zacząć działać i udaje się na rozmowę z przywódcą mafii, żeby odroczył spłatę długu... Chłopiec musi się przekonać, że ma w sobie siłę i spryt, a los podsyła mu wskazówki, jak wyjść z opresji.wprowadza do kin Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.