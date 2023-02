Weź udział w konkursie BBC First i wygraj nagrody!

Serialowe historie kryminalne potrafią wciągnąć każdego miłośnika crime story! Już 14 lutego na kanale BBC First pojawi się premierowy serial " Ragdoll ", który, choć makabryczny, to nie daje się od siebie oderwać. Widzowie będą mogli zagłębić się w pracę wydziału dochodzeniowo-śledczego, a także obserwować psychologiczne skutki obcowania na co dzień z traumatycznymi wydarzeniami.Sprawdź czy i w Tobie drzemie dusza detektywa. Weź udział w grze detektywistycznej, w której do wygrania są saturatory SODASTREAM!Konkurs znajdziesz TUTAJ Pierwszy odcinek serialu " Ragdoll " zostanie wyemitowany we wtorek 14 lutego o godz. 22:00 na kanale BBC First. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze.