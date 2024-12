Więcej "Wicked". Znamy tytuł drugiej części

"Wicked Part Two" zmienia tytuł. Fani broadwayowskiego oryginału będą zachwyceni

Posłuchaj "For Good" w wykonaniu gwiazd scenicznego oryginału

to jeden z najdroższych musicali w historii. Na jego produkcję wydano co najmniej 300 milionów dolarów. Ambitne przedsięwzięcie zostało rozpisane na dwa filmy. Pierwszy z nich od listopada święci triumfy w kinach. Obraz już zarobił globalnie ponad pół miliarda dolarów.Druga część ma trafić do kin w listopadzie 2025 roku. Do tej pory film znany był po prostu jako. Teraz Universal ogłosił, że musical pojawi się w kinach jakoPost z informacją o tym znajdziecie poniżej:Fani scenicznego oryginału nie mają zapewne problemów z rozpoznaniem tytułu. Jest to bowiem tytuł jednego z najsłynniejszych utworów z musicalu. "For Good" to duet Glindy i Elphaby., podobnie jak część pierwsza, którą możecie teraz oglądać w kinach, powstała na bazie jednego z największych przebojów w historii Broadwayu. Sceniczny musical był z kolei adaptacją powieści Gregory'ego Maguire'a , która zaś była prequlem słynnego " Czarnoksiężnika z Oz ". Musical opowiada o wydarzeniach poprzedzających pojawienie się Dorotki. W szczególności w zupełnie nowym świetle stawia postać Złej Czarownicy z Zachodu.